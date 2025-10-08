VENDANGES EN FÊTE À BANYULS Banyuls-sur-Mer
Début : 2025-10-08
fin : 2025-10-12
2025-10-08
Une fête 100% d’aquí (= ici, en catalan)
Partez à la découverte du vignoble du Cru Banyuls & Collioure et de ses vignerons. Dégustations, Toques & Vignerons, animations musicales, visite de caves, atelier du goût, atelier des 4 saveurs, village vigneron, exposition, cinéma, repas vigneron…
Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 31 58
English :
A festival 100% d?aquí (= here, in Catalan)
Discover the Cru Banyuls & Collioure vineyards and their winemakers. Tastings, Toques & Vignerons, musical entertainment, cellar tours, taste workshop, 4-flavor workshop, winegrower village, exhibition, cinema, winegrower meal?
German :
Ein Fest zu 100% d?aquí (= hier, auf Katalanisch)
Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch die Weinberge des Cru Banyuls & Collioure und zu seinen Winzern. Weinproben, Toques & Vignerons, musikalische Unterhaltung, Kellerbesichtigung, Geschmackswerkstatt, Werkstatt der 4 Geschmäcker, Winzerdorf, Ausstellung, Kino, Winzermahlzeit?
Italiano :
Un festival 100% d?aquí (= qui, in catalano)
Scoprite i vigneti Cru Banyuls e Collioure e i loro viticoltori. Degustazioni, Toques & Vignerons, intrattenimento musicale, visite in cantina, laboratorio del gusto, laboratorio dei 4 sapori, villaggio dei vignaioli, mostra, cinema, pranzo dei vignaioli?
Espanol :
Un festival 100% de aquí (= aquí, en catalán)
Descubra los viñedos Cru Banyuls & Collioure y a sus viticultores. Catas, Toques & Vignerons, animación musical, visitas a bodegas, taller de cata, taller de los 4 sabores, pueblo de viticultores, exposición, cine, comida de viticultores..
