Vendanges florales-sommet de la rose Montcresson dimanche 24 mai 2026.
Montcresson Loiret
Début : 2026-05-24 09:00:00
fin : 2026-05-24 17:00:00
2026-05-24
Vendanges florales Sommet de la Rose
Vendanges florales Sommet de la rose. De 9h à 17h. limité à 60 personnes. inscription via le QR code de l’affiche. Animations et ateliers. Récolte des roses, conférences et ateliers, course de la rose 5km, marche de la rose 2km. .
Montcresson 45700 Loiret Centre-Val de Loire bonjour@aimeedemars.com
Vendanges florales Rose Summit
