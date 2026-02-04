Vendanges florales-sommet de la rose

Montcresson Loiret

Début : 2026-05-24 09:00:00

fin : 2026-05-24 17:00:00

2026-05-24

Vendanges florales Sommet de la Rose

Vendanges florales Sommet de la rose. De 9h à 17h. limité à 60 personnes. inscription via le QR code de l’affiche. Animations et ateliers. Récolte des roses, conférences et ateliers, course de la rose 5km, marche de la rose 2km. .

Montcresson 45700 Loiret Centre-Val de Loire bonjour@aimeedemars.com

English :

Vendanges florales Rose Summit

