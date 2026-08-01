Vendanges gourmandes Domaine de Montizeau M. Thierry Jullion Saint-Maigrin

Informations pratiques

Saint-Maigrin

Vendanges gourmandes Domaine de Montizeau

M. Thierry Jullion Domaine de Montizeau Saint-Maigrin Charente-Maritime

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 18:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Découvrez les vignes, chais et distillerie, tout en dégustant, tout du long, des accords mets et vins charentais.

Pendant ce début de soirée, vos papilles seront en éveil, pendant que vous découvrez le travail de la vigne, et la passion des viticulteurs.

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M. Thierry Jullion Domaine de Montizeau Saint-Maigrin 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 70 75 69 jullion@orange.fr

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English :

Discover the vineyards, wine cellars, and distillery while enjoying Charente food and wine pairings throughout the tour.

As the evening begins, your taste buds will be awakened as you discover the work of the vineyard and the passion of the winemakers.

L’événement Vendanges gourmandes Domaine de Montizeau Saint-Maigrin a été mis à jour le 2026-07-31 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge