Vendanges littéraires à La Maison Cardinale La Maison Cardinale Saint-Étienne-de-Lisse

La Maison Cardinale 48 Chemin de Champy Saint-Étienne-de-Lisse Gironde

La Maison Cardinale organise, le samedi 25 octobre à partir de 17h00, une nouvelle soirée de rencontres littéraires en partenariat avec le festival Les Livres de la Promenade et la libraire Mollat à Bordeaux. Cet événement met à l’honneur bonnes feuilles et Grands Crus avec au programme, lectures, rencontres, dédicaces et dégustations des vins de La Maison Cardinale.

Cette édition réunira deux figures majeures du paysage intellectuel et médiatique français Éric Fottorino et Guillaume Durand. Leurs échanges seront animés par Olivier Mony, critique littéraire et journaliste ayant collaboré pour Sud-Ouest, Livres Hebdo et Le Figaro Magazine. À l’issue des rencontres, Caroline et Ludovic Decoster accueilleront les invités autour d’un verre de vin au sein de La Maison Cardinale avec vue sur le théâtre de vignes. .

La Maison Cardinale 48 Chemin de Champy Saint-Étienne-de-Lisse 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 56 03 36 reservation@lamaisoncardinale.com

