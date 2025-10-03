Vendanges nocturnes au Cluzeau Le Cluzeau Sigoulès-et-Flaugeac

Vendanges nocturnes au Cluzeau

Le Cluzeau 30 Route de Notre-Dame Sigoulès-et-Flaugeac Dordogne

Venez participer à la 28ème fête des vendanges nocturnes au Cluzeau à Sigoulès.

Au programme

– 19h Apéritif musical dans la cour de l’établissement offert par l’IVBD (Interprofession des Vins de Bergerac et de Duras) distribué par la Confrérie de raisins d’or et le Comité des fêtes.

– À la tombée de la nuit Procession aux flambeaux.

– 20h Vendanges nocturnes symboliques au château Cluzeau

– 20h30 Bénédiction de la vendange

– 21h Pressée du raisin et distribution du moût offert.

– Marché gourmand dans le gymnase du Cluzeau

Pensez à amener vos couverts. Entrée gratuite et sans réservation. Animation par une disco-mobile durant la soirée. .

Le Cluzeau 30 Route de Notre-Dame Sigoulès-et-Flaugeac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine vendangesnocturnes@gmail.com

