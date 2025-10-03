VENDANGES SONORES Cruzy
VENDANGES SONORES Cruzy vendredi 3 octobre 2025.
VENDANGES SONORES
Avenue de la Gare Cruzy Hérault
Début : 2025-10-03
fin : 2025-10-04
2025-10-03
Week-end de Clôture (fermeture pendant le mois d’octobre)
Soirée repas concert avec les DJ
Le 03/10 Phunky Data
Kiko DJ Set, Evapeel, Alex Rossi, Saint-Thomas
Le 04/10 Karden, Pedro, Choko loco, Lolec .
Avenue de la Gare Cruzy 34310 Hérault Occitanie +33 4 67 89 71 26
English :
Evening dinner concert with DJs
– Jack de Marseille
– Claude Monnet
– Alex Kostic & Friends
German :
Abend Essen Konzert mit den DJs
– Jack aus Marseille
– Claude Monnet
– Alex Kostic & Friends
Italiano :
Concerto serale con DJ
– Jack de Marseille
– Claude Monnet
– Alex Kostic & Amici
Espanol :
Cena concierto con DJs
– Jack de Marsella
– Claude Monnet
– Alex Kostic & Amigos
