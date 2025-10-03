VENDANGES SONORES Cruzy

VENDANGES SONORES Cruzy vendredi 3 octobre 2025.

VENDANGES SONORES

Avenue de la Gare Cruzy Hérault

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-04

2025-10-03

Soirée repas concert avec les DJ

– Jack de Marseille

– Claude Monnet

– Alex Kostic & Friends

Week-end de Clôture (fermeture pendant le mois d’octobre)

Soirée repas concert avec les DJ

Le 03/10 Phunky Data

Kiko DJ Set, Evapeel, Alex Rossi, Saint-Thomas

Le 04/10 Karden, Pedro, Choko loco, Lolec .

Avenue de la Gare Cruzy 34310 Hérault Occitanie +33 4 67 89 71 26

English :

Evening dinner concert with DJs

– Jack de Marseille

– Claude Monnet

– Alex Kostic & Friends

German :

Abend Essen Konzert mit den DJs

– Jack aus Marseille

– Claude Monnet

– Alex Kostic & Friends

Italiano :

Concerto serale con DJ

– Jack de Marseille

– Claude Monnet

– Alex Kostic & Amici

Espanol :

Cena concierto con DJs

– Jack de Marsella

– Claude Monnet

– Alex Kostic & Amigos

