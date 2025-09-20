Vendangettes Fontaine-Chalendray

Vendangettes Fontaine-Chalendray samedi 20 septembre 2025.

Vendangettes

Centre Bourg Fontaine-Chalendray Charente-Maritime

Début : 2025-09-20 15:30:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Presse des raisins en milieu d’après-midi.

Randonnée pédestre entre vignes, prairies, sentiers et bosquets avec animations autour du patrimoine du village.

Soirée paëlla et dansante….

Centre Bourg Fontaine-Chalendray 17510 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 33 55 40

Pressen der Trauben am Nachmittag.

Wanderung durch Weinberge, Wiesen, Pfade und Wäldchen mit Animationen rund um das Kulturerbe des Dorfes.

Paella- und Tanzabend….

Pigiatura dell’uva a metà pomeriggio.

Passeggiata tra vigneti, prati, sentieri e boschetti, con eventi incentrati sul patrimonio del villaggio.

Paëlla e serata danzante….

Prensado de uvas a media tarde.

Recorrido a pie por viñedos, prados, senderos y arboledas, con actos centrados en el patrimonio del pueblo.

Velada de paëlla y baile….

