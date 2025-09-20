Vendangettes Fontaine-Chalendray
Vendangettes Fontaine-Chalendray samedi 20 septembre 2025.
Vendangettes
Centre Bourg Fontaine-Chalendray Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 15:30:00
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Presse des raisins en milieu d’après-midi.
Randonnée pédestre entre vignes, prairies, sentiers et bosquets avec animations autour du patrimoine du village.
Soirée paëlla et dansante….
.
Centre Bourg Fontaine-Chalendray 17510 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 33 55 40
English :
false
German :
Pressen der Trauben am Nachmittag.
Wanderung durch Weinberge, Wiesen, Pfade und Wäldchen mit Animationen rund um das Kulturerbe des Dorfes.
Paella- und Tanzabend….
Italiano :
Pigiatura dell’uva a metà pomeriggio.
Passeggiata tra vigneti, prati, sentieri e boschetti, con eventi incentrati sul patrimonio del villaggio.
Paëlla e serata danzante….
Espanol :
Prensado de uvas a media tarde.
Recorrido a pie por viñedos, prados, senderos y arboledas, con actos centrados en el patrimonio del pueblo.
Velada de paëlla y baile….
L’événement Vendangettes Fontaine-Chalendray a été mis à jour le 2025-09-05 par Destination Vals de Saintonge / Charentes Tourisme