Vendangeur d'un jour Barr

dimanche 7 septembre 2025.

Vendangeur d’un jour

Barr Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : Début : Vendredi 2025-09-07 fin : 2025-09-30

Début : Vendredi 2025-09-07

fin : 2025-09-30

Date(s) :

2025-09-07

Expérimentez les vendanges en Alsace ! Arpentez les parcelles de vigne avec les vendangeurs professionnels pour apprendre les techniques et partager l’ambiance si particulière de ce temps fort en Alsace.

Pour les amateurs de viticulture et d’excursions dans la nature!

Au programme de ces vendanges oenotouristiques

Le vigneron vous présentera les techniques de vendange.

(remise d’un sécateur)

– Vous vous rendez dans une parcelle de vigne où vous récoltez le raisin pendant deux heures ( formule demi-journée de 9h à 12h ou de 14h à 17h: 45€/pers.).

– Retour au domaine viticole où vous assisterez à une présentation sur la transformation du raisin en vin.

– Dégustation de vin et repas des vendangeurs ( formule journée de 9h à 14h à 59€/pers.)

– A la fin de la demi-journée, un diplôme de » Vendangeur d’un jour » vous sera remis.

Pour plus d’informations ou pour réserver ce service, veuillez contacter l’Office de Tourisme de Barr au numéro 03 88 08 66 65.

*Dates et horaires en fonction de l’avancée des vendanges des vignerons partenaires .

Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 66 65 tourisme@paysdebarr.fr

English :

Experience the Alsace grape harvest! Stroll through the vineyards with professional grape-pickers to learn the techniques and share the special atmosphere of this Alsace highlight.

German :

Erleben Sie die Weinlese im Elsass! Durchstreifen Sie die Weinbergsparzellen mit professionellen Weinlesern, um die Techniken zu erlernen und die ganz besondere Atmosphäre dieses Höhepunkts im Elsass zu teilen.

Italiano :

Vivete l’esperienza della vendemmia in Alsazia! Passeggiate tra i vigneti con i vendemmiatori professionisti per imparare le tecniche e condividere l’atmosfera speciale di questo periodo particolare in Alsazia.

Espanol :

Viva la vendimia alsaciana Pasee por los viñedos con vendimiadores profesionales para aprender las técnicas y compartir el ambiente especial de esta época tan especial en Alsacia.

