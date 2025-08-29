Vendangeur d’un jour Maison Jean HUTTARD Zellenberg

Vendangeur d’un jour Maison Jean HUTTARD

8 route du vin Zellenberg Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-08-29 09:00:00

fin : 2025-08-29 14:00:00

2025-08-29 2025-09-05 2025-09-11 2025-09-18

Faites l’expérience unique des vendanges au coeur du domaine HUTTARD ! Les vendanges touristiques sont une occasion unique de passer un moment privilégié avec un vigneron. Plusieurs formules sont proposées pendant la période des vendanges (mi-septembre à fin octobre) afin de découvrir le métier de vigneron indépendant. Réservation à l’office de tourisme .

8 route du vin Zellenberg 68340 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 info@ribeauville-riquewihr.com

English :

Experience the unique harvest at the heart of the HUTTARD estate! The tourist harvest is a unique opportunity to spend a special moment with a winegrower. Reservation at the tourist office

German :

Machen Sie die einzigartige Erfahrung einer Weinlese im Herzen des Weinguts HUTTARD! Die touristische Weinlese ist eine einzigartige Gelegenheit, einen besonderen Moment mit einem Weinbauern zu verbringen. Reservierung im Tourismusbüro

Italiano :

Vivete una vendemmia unica nel cuore della tenuta HUTTARD! Le vendemmie turistiche sono un’occasione unica per trascorrere un momento speciale con un viticoltore. Prenota presso l’ufficio turistico

Espanol :

¡Viva una vendimia única en el corazón de la finca HUTTARD! Las vendimias turísticas son una oportunidad única para pasar un momento especial con un viticultor. Reserve en la oficina de turismo

