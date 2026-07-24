Informations pratiques

Zellenberg

Vendangeur d’un jour Maison Jean HUTTARD

8 route du vin Zellenberg Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-27 09:00:00

fin : 2026-09-04 14:00:00

Date(s) :

2026-08-27 2026-09-03 2026-09-10

Faites l’expérience unique des vendanges au coeur du domaine HUTTARD ! Les vendanges touristiques sont une occasion unique de passer un moment privilégié avec un vigneron. Réservation à l’office de tourisme

Faites l’expérience unique des vendanges au cœur du domaine HUTTARD ! Les vendanges touristiques sont une occasion unique de passer un moment privilégié avec un vigneron. Plusieurs formules sont proposées pendant la période des vendanges (fin août à mi-septembre) afin de découvrir le métier de vigneron indépendant. Réservation à l’office de tourisme .

8 route du vin Zellenberg 68340 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 info@ribeauville-riquewihr.com

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English :

Experience the unique harvest at the heart of the HUTTARD estate! The tourist harvest is a unique opportunity to spend a special moment with a winegrower. Reservation at the tourist office

L’événement Vendangeur d’un jour Maison Jean HUTTARD Zellenberg a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr