VENDANGEUR D’UN JOUR® MON JARDIN DE VIGNES Siran

Siran Hérault

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Date :

Début : 2025-08-30

fin : 2025-09-02

Date(s) :

2025-08-30 2025-09-02

Vivez l’expérience unique des vendanges aux côtés d’un vigneron passionné. Dans un domaine en biodynamie au cœur du Minervois, découvrez les gestes, les valeurs et les secrets d’un métier ancestral, entre nature, partage et authenticité.

Mon Jardin de Vignes

Depuis 2019, Patrick Moderc, vigneron indépendant en cave particulière, conduit le domaine « Mon jardin de vignes » de 2 HA en agro-écologie et en biodynamie (certification AB et DEMETER en 2023), pratiques respectueuses de l’environnement et de la biodiversité. Les vignes agées de 40 à 60 ans situées à Siran et à Calamiac sur le terroir du cru Minervois la Livinière, sont enherbées, non irriguées, donnent de faibles rendements mais des grappes goûteuses et de qualité. La vinification est réalisée le plus naturellement possible pour pouvoir élaborer des vins souvent sans aucun intrant (vin nature).

PROGRAMME

Vers 9h30 Accueil sur le parking de notre restaurant La cave à Siran (autres horaires possibles sur demande)

Jusqu’à 12h Vendanges dans les vignes avec le vigneron et les vendangeurs (prévoir chaussures fermées, pantalon, casquette ou chapeau, gourde d’eau)

Possibilité d’assister à la rentrée du raisin dans la cave avec explication de la vinification .

Siran 34210 Hérault Occitanie +33 6 10 32 47 68

English :

Experience a unique harvest alongside a passionate winemaker. On a biodynamic estate in the heart of the Minervois region, discover the gestures, values and secrets of an ancestral profession, combining nature, sharing and authenticity.

German :

Erleben Sie die einzigartige Erfahrung der Weinlese an der Seite eines leidenschaftlichen Winzers. Auf einem biodynamischen Weingut im Herzen des Minervois entdecken Sie die Gesten, Werte und Geheimnisse eines althergebrachten Berufes zwischen Natur, Teilen und Authentizität.

Italiano :

Vivete l’esperienza unica di raccogliere l’uva accanto a un viticoltore appassionato. In una tenuta biodinamica nel cuore della regione del Minervois, scoprite le tecniche, i valori e i segreti di un mestiere ancestrale, che unisce natura, condivisione e autenticità.

Espanol :

Disfrute de la experiencia única de vendimiar junto a un viticultor apasionado. En una finca biodinámica en el corazón del Minervois, descubra las técnicas, los valores y los secretos de un oficio ancestral que combina naturaleza, intercambio y autenticidad.

