Vendée imaginaire, point d’étape – exposition photo de Théophile Trossat Les Ateliers de la Ville en Bois Nantes

Vendée imaginaire, point d’étape – exposition photo de Théophile Trossat Les Ateliers de la Ville en Bois Nantes vendredi 24 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-30 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Théophile Trossat découvre la Vendée et les Mauges à l’occasion de ses nombreux reportages pour la presse nationale. En photographiant ses habitants et ses paysages, il esquisse un portrait photographique personnel de ce territoire objet de tant de fantasmes. C’est un travail en cours, cette exposition est l’occasion de faire point d’étape en Vendée et après, promis on repart. Dans le cadre de la Quinzaine Photographique Nantaise et de la biennale d’arts visuels Wave

Les Ateliers de la Ville en Bois Nantes 44100