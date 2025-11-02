Vendée imaginaire – Point d’étape – Festival QPN Ateliers de la Ville en Bois Nantes

Vendée imaginaire – Point d’étape – Festival QPN Ateliers de la Ville en Bois Nantes dimanche 2 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-02 14:00 – 18:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Exposition dans le cadre de la QPN 2025 – 29e édition.Après « Illusion » en 2024, la Quinzaine Photographique Nantaise poursuit la réflexion avec la thématique « Réalité », du 26 septembre au 2 novembre 2025, dans 14 lieux pour 21 expositions. Exposition proposée aux Ateliers de la Ville en Bois : »Vendée imaginaire – Point d’étape » de Théophile TrossatThéophile Trossat découvre la Vendée et les Mauges à l’occasion de ses nombreux reportages pour la presse nationale. En photographiant ses habitants et ses paysages, il esquisse un portrait photographique personnel de ce territoire objet de tant de fantasmes.C’est un travail en cours, cette exposition est l’occasion de faire un point d’étape en Vendée et après, promis on repart. du 31 octobre au 2 novembre 2025 aux Ateliers de la Ville en Bois :mercredi au samedi de 15h à 19h Vernissage jeudi 30 octobre 2025 à partir de 18h

Ateliers de la Ville en Bois Dervallières – Zola Nantes 44100

https://www.festival-qpn.com/