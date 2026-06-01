Vendine

VENDINE EN THAÏLANDE

Vendine Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-26

Week-end festif ambiance Thaïlande, soirée DJ, restauration exotique, diffusion sportive, beach volley, animations immersives, idéal sortie estivale conviviale et musicale.

Trois jours de fête, de son, de food & de folie tropicale !

VENDREDI 26 — WARM UP THAÏ

19h — Thaïpas maison & buvette en fusion

22h — DJ BRICA & VAL prennent les platines

Ambiance DISCO LOCO jusqu’au bout de la nuit

SAMEDI 27 — FULL MOON PARTY

19h — Finale du TOP 14 sur écran géant

Brasero du comité entrecôte • frites • salade

Réservation obligatoire — 20€

Producteur de vin & buvette sur place

Puis place à la FULL MOON PARTY

FLUO MEGAMIX 2000 GROS SON DANSE NON-STOP

DIMANCHE 28 — BEACH & CHILL

9h — Tournoi BEACH VOLLEY 4×4 mixte

DJ food buvette détente toute la journée 20 .

Vendine 31460 Haute-Garonne Occitanie cdfvendine@outlook.fr

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English :

A festive weekend in Thailand, with a DJ evening, exotic catering, sports broadcasts, beach volleyball and immersive entertainment, making it the ideal summer outing for music lovers.

L’événement VENDINE EN THAÏLANDE Vendine a été mis à jour le 2026-06-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE