VENDINE EN THAÏLANDE Vendine
VENDINE EN THAÏLANDE Vendine vendredi 26 juin 2026.
Vendine
VENDINE EN THAÏLANDE
Vendine Haute-Garonne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-26
Week-end festif ambiance Thaïlande, soirée DJ, restauration exotique, diffusion sportive, beach volley, animations immersives, idéal sortie estivale conviviale et musicale.
Trois jours de fête, de son, de food & de folie tropicale !
VENDREDI 26 — WARM UP THAÏ
19h — Thaïpas maison & buvette en fusion
22h — DJ BRICA & VAL prennent les platines
Ambiance DISCO LOCO jusqu’au bout de la nuit
SAMEDI 27 — FULL MOON PARTY
19h — Finale du TOP 14 sur écran géant
Brasero du comité entrecôte • frites • salade
Réservation obligatoire — 20€
Producteur de vin & buvette sur place
Puis place à la FULL MOON PARTY
FLUO MEGAMIX 2000 GROS SON DANSE NON-STOP
DIMANCHE 28 — BEACH & CHILL
9h — Tournoi BEACH VOLLEY 4×4 mixte
DJ food buvette détente toute la journée 20 .
Vendine 31460 Haute-Garonne Occitanie cdfvendine@outlook.fr
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English :
A festive weekend in Thailand, with a DJ evening, exotic catering, sports broadcasts, beach volleyball and immersive entertainment, making it the ideal summer outing for music lovers.
L’événement VENDINE EN THAÏLANDE Vendine a été mis à jour le 2026-06-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE