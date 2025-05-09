Vendred’huître au Champagne Michel Gonet Champagne Michel Gonet Épernay

Vendred’huître au Champagne Michel Gonet

Champagne Michel Gonet 37 Avenue de Champagne Épernay Marne

Début : 2025-05-09 16:00:00

fin : 2025-09-05 22:00:00

2025-05-09 2025-09-05 2025-10-03 2025-11-14

L’air de la mer vient jusqu’à Épernay!

Venez déguster des huîtres de Noirmoutier avec l’ostréiculteur Denis Palvadeau pour une soirée chaleureuse et iodée.

Toute la journée, la possibilité de déguster des huîtres tout droit venues de l’île de Noirmoutier

Des bulles, du vin, de la bière ou des boissons sans alcool pour les accompagner.

De la musique pour un moment festif de 16h à 22h.

Une terrasse et un jardin fleurie pour profiter d’un moment entre amis.

Des masterclass en journée avec Denis, le producteur, pour en apprendre plus sur ce produit de la mer et les accords vins qui les mettent en valeur.

Et pour ceux qui ne mangent pas d’huîtres, profiter de l’évènement avec des planches ou des tartinades. .

Champagne Michel Gonet 37 Avenue de Champagne Épernay 51200 Marne Grand Est

