VENDREDI 13 – PELOUSSE PARADISE Ales

VENDREDI 13 – PELOUSSE PARADISE Ales vendredi 10 octobre 2025.

VENDREDI 13 Début : 2025-10-10 à 19:00. Tarif : – euros.

Quand on apprend au cours de la soirée que son amie s’est peut-être crashée en avion… et qu’on a soi-même gagné au Loto, comment cacher sa joie ?Jérôme et Christelle ont invité à dîner un couple d’amis. Mais Monsieur arrive seul, effondré : l’avion qui ramenait sa femme à Paris s’est crashé en mer.Suspendus aux nouvelles avec le veuf potentiel, les hôtes font semblant de compatir… jusqu’à ce qu’ils découvrent qu’ils viennent de gagner le super tirage du Loto de ce vendredi 13 ! ????Le mot d’ordre devient : cache ta joie !Mais les rebondissements s’enchaînent et transforment ce dîner en soirée aussi catastrophique que… hilarante !Une comédie grinçante, pleine de rythme, de surprises et de mauvaise foi jubilatoire ! ????Par la Compagnie du Pélousse.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

PELOUSSE PARADISE 3 RUE JOSUE LOUCHE 30100 Ales 30