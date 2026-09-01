Informations pratiques

Montsauche-les-Settons

Vendredi 18 septembre « Ce que la tourbière nous raconte »

Montsauche-les-Settons Montsauche-les-Settons Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:00:00

fin : 2026-09-18 20:00:00

Date(s) :

2026-09-18

« Ce que la Tourbière nous raconte »

À l’occasion des 10 ans de la Réserve, les lecteurs de la médiathèque ont préparé une lecture spectacle au fil de la tourbière de Champgazon.

À l’issue de la balade Isabelle Jouffroy Bapicot, palynologue, procédera à un carottage de la tourbière : un vrai rendez-vous associant sciences et littérature !

️ Gratuit

Tout public

Balade : environ 2 km, prévoir de bonnes chaussures

Montsauche-les-Settons

️ À partir de 18h

☔️Prévoir des chaussures et des vêtements adaptés à la météo

️ Le lieu de rendez-vous exact vous sera donné lors de votre confirmation d’inscription par mail.

Inscription obligatoire par :

https://partage.parcdumorvan.org/index.php/apps/forms/s/ymNZsazpKbxwtXw5AFQ5cryi

✉contact@parcdumorvan.org

☎03 86 78 79 57 .

Montsauche-les-Settons Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 57 contact@parcdumorvan.org

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English : Vendredi 18 septembre « Ce que la tourbière nous raconte »

L’événement Vendredi 18 septembre « Ce que la tourbière nous raconte » Montsauche-les-Settons a été mis à jour le 2026-09-07 par Maison du Tourisme PNRM