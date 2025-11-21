Vendredi 21 novembre à Ici Demain festival FGO-Barbara Paris

DAYARGA

Dayarga est un rappeur originaire de Poitiers et de Pointe-Noire (Congo). Il a emménagé sur Paris en 2021 avec un objectif clair : remplir Bercy et, depuis, il partage son chemin sur ses différents réseaux sociaux. Après avoir sillonné les scènes de Paris, il est désormais super actif sur internet, entre des sorties de single et sa présence sur les réseaux.

GAL

GAL, rappeur de Tanger surnommé Jeune Beur De La Fontaine, mêle egotrip, humour et introspection dans un style unique. Après deux projets remarqués, il revient en mars 2025 avec Du Caviar Pour Mon Chien, un EP intime et maîtrisé, porté par des productions soignées. Ce troisième opus confirme sa technique, son authenticité et son statut d’artiste à suivre.

GRAV

GRAV, rappeur de 27 ans du Blanc-Mesnil (93), membre du collectif Thromatic, impose la Trax Music, fusion de trap et techno aux sonorités sombres. Avec des textes crus, une voix saturée et des productions oppressantes, il crée une esthétique brutale et avant-gardiste qui repousse les limites du rap classique.

JOHA WALLAS

Joha Wallas, artiste complète, mêle rap, pop, soul, rock, R&B, zouk et piano-voix dans une approche musicale hybride et sans étiquette. Après un EP introspectif, elle revient en 2025 avec 4diPartyman, un projet plus festif et libérateur, conçu comme une bouffée d’air pour elle et son public, affirmant son identité pop urbaine plurielle.

LIOUBA

Liouba, artiste puissante et libre, mêle rap, chanson et poésie pour explorer émotions, spiritualité et fantasmes. Révélée avec 98BBY (plus de 4M de vues sur TikTok et Instagram), elle s’impose par une sincérité organique. Inspirée de Missy Elliott, Booba ou Little Simz, elle affirme sa singularité avec Gentil & Sexy, hymne aux femmes conscientes de leur valeur.

ROMSII

ROMSII, entre rap et pop, mélange trash et sensibilité avec une attitude décontractée. Révélé par Nototune (12M de streams), il collabore sur Lola avec Sacha Rudy, Lowonstage et Rosaliedu38. Entre concerts sauvages et premières parties d’Adèle Castillon, Bekar ou Miki, il prépare son premier concert solo le 15 octobre au Point Éphémère.

SYDO

Sydo, rappeuse d’Asnières (92), se distingue comme une voix montante du rap français. Formée dès l’enfance au chant et au piano, elle écrit ses premiers textes à 13 ans. Son clip 2MLP (avril 2025) crée l’engouement et fédère 18 000 abonné·es. Avec une écriture sincère et mélodique, elle affirme un franc-parler authentique.

ZS

ZS propose un style hybride mêlant chorale, rap, balades et variété française. Porté par l’émotion, il compose sans codes, puisant dans son quotidien et ses rêves. Avec une plume poétique et sincère, il mêle humour, mélancolie et espoir sur des mélodies planantes. Depuis Métro Boulot Dodo en 2023, il transforme le studio en laboratoire sonore.

Troisième et dernier jour du festival Ici Demain à FGO-Barbara, venez profitez des deux scènes pour découvrir en live le futur de la scène rap : Dayarga + GAL + Grav + Joha Wallas + Liouba + Romsii + Sydo + ZS

Le vendredi 21 novembre 2025

de 19h30 à 23h30

payant Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-21T20:30:00+01:00

fin : 2025-11-22T00:30:00+01:00

Date(s) : 2025-11-21T19:30:00+02:00_2025-11-21T23:30:00+02:00

FGO-Barbara 1, rue de Fleury 75018 Ouvert depuis 2008, FGO-Barbara est un établissement culturel de la Ville de Paris, ancré dans le quartier de la Goutte d’Or, au cœur du 18ème arrondissement. C’est un lieu d’ouverture, d’accès à la culture et à la diversité musicale, pour tous les publics et pour tous les styles de musiques actuelles. FGO-Barbara, c’est une salle de concerts de 300 places, 6 studios de répétitions et d’enregistrement et 2 salles d’activités au service de la pratique amateur, de l’accompagnement d’artistes et de la création. Lieu des possibles, cet équipement dédié à la découverte met en lumière des projets émergents aussi bien que la crème des artistes indépendants, underground ou reconnus.Paris