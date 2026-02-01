Vendredi à la page Médiathèque François Mitterand Le Relecq-Kerhuon
Tu aimes partager tes lectures et tes coups de cœur ?
Rendez-vous à la médiathèque pour échanger et fabriquer ensemble un fanzine avec tes dessins, tes textes ou tes créations.
Informations pratiques:
– Dès 10 ans
– Accès libre .
Médiathèque François Mitterand 68, rue Vincent-Jézéquel Le Relecq-Kerhuon 29480 Finistère Bretagne +33 2 29 00 52 75
