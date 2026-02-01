Vendredi à la page Médiathèque François Mitterand Le Relecq-Kerhuon

Vendredi à la page

Médiathèque François Mitterand 68, rue Vincent-Jézéquel Le Relecq-Kerhuon Finistère

Début : 2026-02-06 17:00:00

fin : 2026-04-03

2026-02-06 2026-04-03

Tu aimes partager tes lectures et tes coups de cœur ?

Rendez-vous à la médiathèque pour échanger et fabriquer ensemble un fanzine avec tes dessins, tes textes ou tes créations.

Informations pratiques:

– Dès 10 ans

– Accès libre .

English : Vendredi à la page

