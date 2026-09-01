Vendredi après-midi : La théière merveilleuse Les Petites Histoures de Nancyette Uzerche

Informations pratiques

Uzerche

Vendredi après-midi : La théière merveilleuse

Les Petites Histoures de Nancyette 10 place des Vignerons Uzerche Corrèze

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 15:00:00

fin : 2026-10-16 17:00:00

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-25 2026-10-02 2026-10-09 2026-10-16

Le vendredi c’est l’heure de la théière merveilleuse, atelier découverte en famille.

Nancyette t’invite à découvrir qui se cache dans la théière ?

Un éléphant ? Un lutin ? Une comptine ?

Viens jouer et chanter avec Nancyette autour de la théière merveilleuse et prolonge le moment en emportant un souvenir de la petite aventure.

Tarif : 6€ / enfant – 5€ les frères et sœurs.

Inscription recommandée, places limitées. .

Les Petites Histoures de Nancyette 10 place des Vignerons Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 29 15 31 celinelissajoux@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vendredi après-midi : La théière merveilleuse

L’événement Vendredi après-midi : La théière merveilleuse Uzerche a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Terres de Corrèze