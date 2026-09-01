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Vendredi après-midi : La théière merveilleuse Les Petites Histoures de Nancyette Uzerche

vendredi 18 septembre 2026 · Les Petites Histoures de Nancyette · Uzerche

Vendredi après-midi : La théière merveilleuse Les Petites Histoures de Nancyette Uzerche

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Les Petites Histoures de Nancyette
Adresse
10 place des Vignerons
Ville
19140 Uzerche
Département
Corrèze
Tarif
6 6 Tarif de base - plein tarif

Uzerche

Vendredi après-midi : La théière merveilleuse

Les Petites Histoures de Nancyette 10 place des Vignerons Uzerche Corrèze

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 15:00:00
fin : 2026-10-16 17:00:00

Date(s) :
2026-09-18 2026-09-25 2026-10-02 2026-10-09 2026-10-16

Le vendredi c’est l’heure de la théière merveilleuse, atelier découverte en famille.
Nancyette t’invite à découvrir qui se cache dans la théière ?
Un éléphant ? Un lutin ? Une comptine ?
Viens jouer et chanter avec Nancyette autour de la théière merveilleuse et prolonge le moment en emportant un souvenir de la petite aventure.

Tarif : 6€ / enfant – 5€ les frères et sœurs.
Inscription recommandée, places limitées.   .

Les Petites Histoures de Nancyette 10 place des Vignerons Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 29 15 31  celinelissajoux@gmail.com

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English : Vendredi après-midi : La théière merveilleuse

L’événement Vendredi après-midi : La théière merveilleuse Uzerche a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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