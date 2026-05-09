Neuville-Ferrières

Vendredi au spectacle Turbo Niglo

Neuville-Ferrières Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 21:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Dans le cadre du festival Rencontrons-nous en Bray-Eawy . Une expérience musicale dynamique et festive, une bougie d’allumage qui propulse les délires déjantés et planants des deux guitaristes. Adeptes du Do It Yourself , Sami Chaibi et Mike Davis font tout eux-mêmes, de la composition à la mise en scène, ils contrôlent les jeux de lumière, les vidéos et leurs effets scéniques, ce qui leur permet d’aborder leurs univers musical avec une liberté artistique totale et sans concession. Rendez-vous à la salle des fêtes. Durée 1h15. .

Neuville-Ferrières 76270 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 97 45 65 contact@brayeawy.fr

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English : Vendredi au spectacle Turbo Niglo

L’événement Vendredi au spectacle Turbo Niglo Neuville-Ferrières a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme Bray Eawy