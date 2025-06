Vendredi Baraque – Escale au Sénégal – Performance et atelier dramaturgie avec Mariétou Thiam – Cie SenCirk Le Plus Petit Cirque du Monde Bagneux

Vendredi Baraque – Escale au Sénégal – Performance et atelier dramaturgie avec Mariétou Thiam – Cie SenCirk Le Plus Petit Cirque du Monde Bagneux vendredi 18 juillet 2025 .

Vendredi Baraque – Escale au Sénégal – Performance et atelier dramaturgie avec Mariétou Thiam – Cie SenCirk Vendredi 18 juillet, 19h30 Le Plus Petit Cirque du Monde Hauts-de-Seine

Gratuit en accès libre selon les places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-18T19:30:00 – 2025-07-18T21:00:00

Fin : 2025-07-18T19:30:00 – 2025-07-18T21:00:00

Pour le dernier Vendredi Baraque de la saison, le PPCM vous convie à une escale au Sénégal en compagnie de Mariétou Thiam, circassienne de la compagnie SenCirk.

Une soirée aux couleurs du pays de la Teranga, chaleureuse et conviviale pour toute la famille ! En partenariat avec des associations locales du territoire, c’est un nouveau rendez-vous pour célébrer les cultures du monde à ne pas manquer ! L’artiste nous présentera son travail sous la forme d’une sortie de résidence en proposant une représentation artistique sous le chapiteau avant de nous immerger dans la peau d’un artiste en création avec un atelier de dramaturgie.

Nos intervenant·es mèneront un atelier cirque pour les enfants et une exposition photo autour du travail de l’artiste et du Sénégal sera proposée en accès libre dans le foyer.

Comme d’habitude, la tisanerie vous propose un menu découverte avec des spécialités et des mets sénégalais à consommer sans modération !

* « Teranga » est un terme Wolof qui peut se traduire par « hospitalité »

Cet événement est porté par le Plus Petit Cirque du Monde, en partenariat avec le Centre Social et Culturel de la Fontaine Gueffier de la Ville de Bagneux.

Le Plus Petit Cirque du Monde Impasse de la Renardière, 92220 Bagneux, France Bagneux 92220 Hauts-de-Seine Île-de-France 33146649362 https://www.lepluspetitcirquedumonde.fr [{« type »: « email », « value »: « info@ppcm.fr »}, {« type »: « email », « value »: « mila@ppcm.fr »}, {« type »: « email », « value »: « elias@ppcm.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie-ppcm.mapado.com/event/474724-vendredi-baraque-escale-au-senegal »}] Association créée en 1992 par des habitants de Bagneux, le PPCM a pour vocation d’utiliser les arts du cirque pour participer au dynamisme de son territoire. Multifacette, il est à la fois une école des arts du cirque et des cultures urbaines, une résidence artistique, une fabrique de spectacles et un lieu de rencontres.

Aujourd’hui, le PPCM est reconnu internationalement comme une structure avec une mission sociale forte : mobiliser l’art et la culture pour le développement citoyen, économique et urbain des territoires investis. Depuis 2015, le PPCM a accentué son ancrage territorial avec la construction d’un lieu physique permanent, un chapiteau de 28m de haut construit par Patrick Bouchain (Grand Prix national d’urbanisme en 2019) et Loïc Julienne. RER B – Bourg la Reine puis bus 390 ou 394 – arrêt les Blagis. Ligne Métro 4 – Bagneux – Lucie Aubrac puis 20min du marche. Ligne Métro 4 – Porte d’Orléans puis bus 188 – arrêt Rue des Brugnaults. Ligne Métro 13 – Chatillon-Montrouge puis bus 391 – arrêt les Blagis. Bus : ligne 390 ou 394 – Arrêt les Blagis. ligne 188 – Arrêt Rue des Brugnaults. ligne 391 – Arrêt les Blagis. Vélib : station Vélib aux Blagis.

Pour le dernier Vendredi Baraque de la saison, le PPCM vous convie à une escale au Sénégal en compagnie de Mariétou Thiam, circassienne de la compagnie SenCirk.

© DR