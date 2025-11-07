Vendredi bien-être Villé

Vendredi bien-être

10 Place Charles de Gaulle Villé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-07 18:00:00

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

C’est presque le week-end !

Venez découvrir le vendredi bien-être

Places limitées

Détente

Informations

Convivialité

Massage découverte

Boisson chaude offerte .

10 Place Charles de Gaulle Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 36 44 35 27

