Vendredi Buvette de l’Amicale Mille Feux Lacelle

Vendredi Buvette de l’Amicale Mille Feux

36 avenue Porte de la Corrèze Lacelle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06 2026-04-03

L’Amicale Mille Feux vous convie tous les premiers vendredis du mois, à partir de 19h pour une soirée bar, soupe et gâteaux. .

36 avenue Porte de la Corrèze Lacelle 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine contact@amicalemillefeux.org

