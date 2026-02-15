Vendredi Buvette de l’Amicale Mille Feux Lacelle
Vendredi Buvette de l’Amicale Mille Feux
36 avenue Porte de la Corrèze Lacelle Corrèze
L’Amicale Mille Feux vous convie tous les premiers vendredis du mois, à partir de 19h pour une soirée bar, soupe et gâteaux. .
36 avenue Porte de la Corrèze Lacelle 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine contact@amicalemillefeux.org
English : Vendredi Buvette de l’Amicale Mille Feux
