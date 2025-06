Vendredi de la Débauche dégustation de vins Saumur 27 juin 2025 07:00

Maine-et-Loire

Rejoignez une soirée pleine de saveurs, de jeux et de bonne humeur !

À 18h, départ depuis la boutique Au 4 Vins pour un cours d’œnologie au cœur des vignes du Château de Saumur. Un moment d’apprentissage en plein air pour découvrir les bases de la dégustation, les cépages, les terroirs et les subtilités du vin.

La soirée se poursuit avec une dégustation à l’aveugle de 4 verres, en autonomie, accompagnée d’un plat et d’un dessert concoctés par les voisines du Café de l’Île. Une expérience sensorielle où l’intuition est mise à l’épreuve.

Un petit cadeau est prévu pour celles et ceux qui trouvent les 4 vins à l’aveugle !

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 27 juin 2025 de 19h à 22h.

Vendredi 4 juillet 2025 de 19h à 22h. .

80 avenue du Général de Gaulle

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 99 42 36 20 lesecretdespapilles@live.fr

