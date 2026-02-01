VENDREDI DE LA PHILOSOPHIE Médiathèque Falala Reims

VENDREDI DE LA PHILOSOPHIE

Médiathèque Falala 2 Rue des Fuseliers Reims Marne

Début : 2026-02-13 18:00:00

fin : 2026-02-13 20:00:00

2026-02-13

Tout public

Conférence de philosophie en chansons. L’amour dans tous ses états. .

Médiathèque Falala 2 Rue des Fuseliers Reims 51100 Marne Grand Est didier.martz@orange.fr

