VENDREDI DE LA PHILOSOPHIE Médiathèque Falala Reims
VENDREDI DE LA PHILOSOPHIE Médiathèque Falala Reims vendredi 13 février 2026.
VENDREDI DE LA PHILOSOPHIE
Médiathèque Falala 2 Rue des Fuseliers Reims Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 18:00:00
fin : 2026-02-13 20:00:00
Date(s) :
2026-02-13
Tout public
Conférence de philosophie en chansons. L’amour dans tous ses états. .
Médiathèque Falala 2 Rue des Fuseliers Reims 51100 Marne Grand Est didier.martz@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : VENDREDI DE LA PHILOSOPHIE
L’événement VENDREDI DE LA PHILOSOPHIE Reims a été mis à jour le 2026-02-10 par ADT de la Marne