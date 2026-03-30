Vendredi de la Recyclerie Conte et marionnettes Le Café Eco-solidaire Mimbaste
Vendredi de la Recyclerie Conte et marionnettes Le Café Eco-solidaire Mimbaste vendredi 3 avril 2026.
Vendredi de la Recyclerie Conte et marionnettes
Le Café Eco-solidaire 1182 Route d’Orthez Mimbaste Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Soirée Conte et Marionnettes au café ! Spectacle avec lecture d’une histoire, marionnettes et comptines pour enfants. Viens découvrir la merveilleuse histoire de Poule Poulette mise en scène par Géraldine (Jardin de Jules). Camion à pizzas pour les gourmands. Ouvert à tous.
Soirée Conte et Marionnettes au café ! Spectacle avec lecture d’une histoire, marionnettes et comptines pour enfants. Viens découvrir la merveilleuse histoire de Poule Poulette mise en scène par Géraldine (Jardin de Jules). Camion à pizzas pour les gourmands. Ouvert à tous. .
Le Café Eco-solidaire 1182 Route d’Orthez Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 62 28 15 grainesdepartage40@gmail.com
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English : Vendredi de la Recyclerie Conte et marionnettes
Recycling Fridays. Friendly atmosphere.
On-site refreshment bar, food truck and board/outdoor games.
L’événement Vendredi de la Recyclerie Conte et marionnettes Mimbaste a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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