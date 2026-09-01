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Vendredi de la Recyclerie – Soirée Jam Le Café éco solidaire Mimbaste

vendredi 18 septembre 2026 · Le Café éco solidaire · Mimbaste

Vendredi de la Recyclerie – Soirée Jam Le Café éco solidaire Mimbaste

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Le Café éco solidaire
Adresse
1182 Route d'Orthez
Ville
40350 Mimbaste
Département
Landes
Tarif

Mimbaste

Vendredi de la Recyclerie – Soirée Jam

Le Café éco solidaire 1182 Route d’Orthez Mimbaste Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:30:00
fin : 2026-09-18 21:00:00

Date(s) :
2026-09-18

Rendez-vous au Café Éco Solidaire pour une soirée JAM, ouverte à tous. Que vous veniez pour danser, partager un bon moment entre amis ou simplement profiter de l’ambiance, il y aura de quoi passer une belle soirée. Buvette et restauration sur place.
Rendez-vous au Café Éco Solidaire pour une soirée JAM, ouverte à tous. Que vous veniez pour danser, partager un bon moment entre amis ou simplement profiter de l’ambiance, il y aura de quoi passer une belle soirée. Buvette et restauration sur place.   .

Le Café éco solidaire 1182 Route d’Orthez Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 62 28 15 

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English : Vendredi de la Recyclerie – Soirée Jam

Join us at Café Coco Solidaire for a jam night—open to everyone. Whether you come to dance, have a good time with friends, or simply enjoy the atmosphere, there will be plenty to make for a great evening. Refreshments and food available on site.

L’événement Vendredi de la Recyclerie – Soirée Jam Mimbaste a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Pays d’Orthe et Arrigans

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