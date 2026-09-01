Vendredi de la Recyclerie – Soirée Jam Le Café éco solidaire Mimbaste
vendredi 18 septembre 2026 · Le Café éco solidaire · Mimbaste
Informations pratiques
Mimbaste
Vendredi de la Recyclerie – Soirée Jam
Le Café éco solidaire 1182 Route d’Orthez Mimbaste Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:30:00
fin : 2026-09-18 21:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Rendez-vous au Café Éco Solidaire pour une soirée JAM, ouverte à tous. Que vous veniez pour danser, partager un bon moment entre amis ou simplement profiter de l’ambiance, il y aura de quoi passer une belle soirée. Buvette et restauration sur place.
Rendez-vous au Café Éco Solidaire pour une soirée JAM, ouverte à tous. Que vous veniez pour danser, partager un bon moment entre amis ou simplement profiter de l’ambiance, il y aura de quoi passer une belle soirée. Buvette et restauration sur place. .
Le Café éco solidaire 1182 Route d’Orthez Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 62 28 15
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English : Vendredi de la Recyclerie – Soirée Jam
Join us at Café Coco Solidaire for a jam night—open to everyone. Whether you come to dance, have a good time with friends, or simply enjoy the atmosphere, there will be plenty to make for a great evening. Refreshments and food available on site.
L’événement Vendredi de la Recyclerie – Soirée Jam Mimbaste a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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