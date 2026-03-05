Vendredi de la Recyclerie Soirée Jeu Loups-Garous Le Café éco solidaire Mimbaste

Vendredi de la Recyclerie Soirée Jeu Loups-Garous

Le Café éco solidaire 1182 Route d’Orthez Mimbaste Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

2026-03-13

Soirée Jeu des Loups Garous

Rejoins le village de Thiercelieux le temps d’une soirée et tente de démasquer les loups-garous… Notre conteur d’histoires Monsieur William vous guidera. But du jeu deux équipes sont opposées, les villageois et les loups-garous. La nuit, les loups-garous doivent éliminer tous les villageois et ne pas se faire démasquer. Le jour, pendant le vote les villageois doivent tuer les loups-garous.

-Sur inscription, places limitées.

-Burgers Gourmands en vente sur place ! .

Le Café éco solidaire 1182 Route d’Orthez Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 62 28 15

Werewolf Game Night

Join the village of Thiercelieux for an evening and try to unmask the werewolves? Our storyteller Monsieur William will guide you.

L’événement Vendredi de la Recyclerie Soirée Jeu Loups-Garous Mimbaste a été mis à jour le 2026-03-03 par OT Pays d’Orthe et Arrigans