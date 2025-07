Vendredi de l’Alternance Agence RENNES OUEST Rennes

Vendredi 4 juillet, 09h00

Venez à la rencontre d’un conseiller entreprise de l’agence France Travail de Rennes Ouest. L’occasion d’un échange sur votre projet et votre recherche d’entreprise pour votre future alternance.Le conseiller sera présent à l’accueil de l’agence entre 9h et 12h. Les candidats seront reçus au fur et à mesure de leur arrivée. N’hésitez pas à venir plus tard pour éviter l’attente.Munissez vous de votre CV.

RDV entre 9h et 12h à l’agence France Travail Rennes Ouest

Agence RENNES OUEST 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine