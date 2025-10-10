VENDREDI DE L’ARLEQUIN Concert Ad’line de Piaf à Dalida Restaurant l’Arlequin Vieux-Charmont
VENDREDI DE L’ARLEQUIN Concert Ad’line de Piaf à Dalida
Restaurant l’Arlequin 71 Rue de Belfort Vieux-Charmont Doubs
Début : 2025-10-10 19:00:00
2025-10-10
De Piaf à Dalida
le vendredi 10 octobre à partir de 19h
Préparez vos réservations, le nombre de places est limité.
Réservations au 03 81 95 41 65 .
Restaurant l'Arlequin 71 Rue de Belfort Vieux-Charmont 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 95 41 65
VENDREDI DE L'ARLEQUIN Concert Ad'line de Piaf à Dalida
