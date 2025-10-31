VENDREDI DE L’ARLEQUIN FABIAN Show Johnny Vieux-Charmont
71 Rue de Belfort Vieux-Charmont Doubs
Début : 2025-10-31 19:00:00
Retrouvez le programme d’Automne des Vendredis de l’Arlequin au restaurant l’Arlequin à Vieux-Charmont
FABIAN Show Johnny
A partir de 19h
Réservation conseillée au 03.81.95.41.65 .
71 Rue de Belfort Vieux-Charmont 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 95 41 65
