Vendredi de l’été MJC Bréquigny Rennes Vendredi 11 juillet, 18h30 Ille-et-Vilaine

Un après-midi qui bouge !

**18h30 / DEMONSTRATION CUMBIA**

Initiation à la danse par l’association [Cubanizate](https://cubanizate.wordpress.com/). Gratuit et tout public au Patio de la MJC.

**20h / CONCERT LA TCHOUTCHOUKA**

Une escapade exaltante vers l’Amérique Latine, une [fanfare Cumbia](https://www.latchoutchouka.com/) portée par l’énergie joyeusement contagieuse des 7 musiciens. Gratuit et tout public, au patio de la MJC.

MJC Bréquigny 15 Avenue Georges Graff, 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35238 Ille-et-Vilaine