Vendredi de l’été MJC Bréquigny Rennes 18 juillet 2025

Un vendredi monstrueusement sympa !

**10h-12h RENDEZ-VOUS DE LA PETITE ENFANCE**

Les petits monstres viennent divertir vos enfants avec des histoires et des contes !

_Gratuit, 0-3 ans, au parc de Bréquigny entrée sud._

**18h LE CABARET MARCEL OU LA MONSTRUEUSE PARADE**

Danse, musique et marionnettes avec la Cie Humpy-Dumpy.

Un spectacle qui questionne les cabarets du 20e siècle : et si le véritable monstre n’était pas sur scène, mais dans le regard du spectateur ou de celui qui les exploite ?

_Gratuit, en famille, dès 6 ans, au parc de Bréquigny entrée sud._

**19h15 APERO-CONCERT LES EPHEMERIDES**

L’Astrada, un quintet vocal féminin qui vous convie à un voyage musical par une variété de chants polyphoniques du monde. Accompagnées tour à tour par un tambour et un accordéon, les voix s’unissent pour célébrer des thèmes universels tels que l’amour, le voyage, la nature et l’exil.

_Gratuit, tout public, au patio de la MJC._

MJC Bréquigny 15 Avenue Georges Graff, 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35238 Ille-et-Vilaine