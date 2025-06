Vendredi de l’été MJC Bréquigny Rennes 24 juillet 2025

Un vendredi hyper sportif !

**11h30-12h30 RENDEZ-VOUS DE LA PETITE ENFANCE**

Parcours de motricité, pique nique et espace cocoon pour le temps calme de l’après-midi.

_0-3 ans, gratuit, au parc de Bréquigny entrée sud._

**16h-19h CARAVANE DES SPORTS**

Des stands pour tester différents sports et s’amuser en famille (organisé par l’[UFOLEP](https://www.ufolep.org/)).

_Gratuit, tout public, Parc de Bréquigny entrée sud._

**19h SPECTACLE JUNGLE TRIP**

Danse, Parkour, Breaking, avec la [Cie Primitif](https://compagnie-primitif.fr/jungle-trip/).

Une danse énergique et spectaculaire, un spectacle sensible et généreux qui se joue des origines comme des obstacles.

_Gratuit, tout public, parc de Bréquigny entrée sud._

MJC Bréquigny 15 Avenue Georges Graff, 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35238 Ille-et-Vilaine