Vendredi découverte Courteix Courteix
Vendredi découverte Courteix Courteix vendredi 7 août 2026.
Courteix
Vendredi découverte Courteix
Courteix Corrèze
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:30:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Chaque vendredi, une visite vous offre la découverte d’un bourg du Pays d’art et d’histoire.
Réservation conseillée
RDV devant l’église .
Courteix 19340 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 31 00 57 pah@payshautecorrezeventadour.fr
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English : Vendredi découverte Courteix
L’événement Vendredi découverte Courteix Courteix a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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