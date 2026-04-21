Courteix

Vendredi découverte Courteix

Courteix Corrèze

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Chaque vendredi, une visite vous offre la découverte d’un bourg du Pays d’art et d’histoire.

Réservation conseillée

RDV devant l’église .

Courteix 19340 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 31 00 57 pah@payshautecorrezeventadour.fr

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English : Vendredi découverte Courteix

L’événement Vendredi découverte Courteix Courteix a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de Haute Corrèze