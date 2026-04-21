Vendredi découverte Sainte-Marie-Lapanouze Sainte-Marie-Lapanouze
Vendredi découverte Sainte-Marie-Lapanouze Sainte-Marie-Lapanouze vendredi 24 juillet 2026.
Sainte-Marie-Lapanouze
Vendredi découverte Sainte-Marie-Lapanouze
Sainte-Marie-Lapanouze Corrèze
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:30:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Chaque vendredi, une visite vous offre la découverte d’un bourg du Pays d’art et d’histoire.
Réservation conseillée
RDV devant l’église .
Sainte-Marie-Lapanouze 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 31 00 57 pah@payshautecorrezeventadour.fr
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English : Vendredi découverte Sainte-Marie-Lapanouze
L’événement Vendredi découverte Sainte-Marie-Lapanouze Sainte-Marie-Lapanouze a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de Haute Corrèze