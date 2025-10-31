Vendredi d’Halloween : soirée célibataires La Mezzanine Pigalle Paris

Le 31 octobre prochain, on vous donne rendez-vous pour une nouvelle soirée célibataires qui s’annonce inoubliable. Celle-ci sera placée sous le thème du bal masqué pour une nuit mystérieuse et festive.

Cette soirée sera l’occasion de faire des rencontres, de boire, de danser, et aussi de rencontrer certains célibataires qui se cachent derrière les épisodes de notre podcast.

À partir de 20h : Welcome

On vous accueille avec ou sans votre masque. Si vous avez votre propre masque, vous marquez des points et vous aurez peut-être la chance d’avoir des consommations offertes ! Si vous n’en avez pas. Pas de panique, nous vous fournirons un.

Jusqu’à 22h30 : Drink

L’espace bar est entièrement à nous et 100% des invités seront célibataires . On profite de ce moment pour boire quelques verres, grignotter un peu pour ceux qui le souhaitent et faire quelques premiers Eye-contacts . VOTRE TICKET VOUS DONNE DROIT À UNE CONSOMMATION OFFERTE.

À partir de 22h30 : Ballroom

On descend 2 étages plus bas dans la partie club pour enflammer le dancefloor.

Attention, soirée limitée à 100 personnes ! Réservation obligatoire.

Le vendredi 31 octobre 2025

de 20h00 à 02h00

payant

Réservation obligatoire.

Public adultes.

La Mezzanine Pigalle 64 Bd de Clichy 75018 Paris

https://www.instagram.com/onsevoix