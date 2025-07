Vendredi en famille La Parfaite Saint-Sorlin-de-Conac

vendredi 8 août 2025.

Vendredi en famille

La Parfaite 62 Port de Vitrezay Saint-Sorlin-de-Conac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-08

fin : 2025-08-08

Date(s) :

2025-08-08

Théâtre et vélo avec la troupe des Gaillardes 06 42 25 51 52 ou 05 46 49 89 89

La Parfaite 62 Port de Vitrezay Saint-Sorlin-de-Conac 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 89 89 vitrezay@charente-maritime.fr

English :

Theater and cycling with the Gaillardes troupe: 06 42 25 51 52 or 05 46 49 89 89

German :

Theater und Radfahren mit der Truppe « Les Gaillardes »: 06 42 25 51 52 oder 05 46 49 89 89

Italiano :

Teatro e ciclismo con la troupe delle Gaillardes: 06 42 25 51 52 o 05 46 49 89 89

Espanol :

Teatro y bicicleta con la compañía Gaillardes: 06 42 25 51 52 o 05 46 49 89 89

L’événement Vendredi en famille Saint-Sorlin-de-Conac a été mis à jour le 2025-07-18 par Echappées Nature / Département de la Charente-Maritime