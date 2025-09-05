Vendredi en terrasse Les Blacks Shadows Pouzauges

Vendredi en terrasse Les Blacks Shadows Pouzauges vendredi 5 septembre 2025.

Vendredi en terrasse Les Blacks Shadows

Centre-ville Pouzauges Vendée

Début : 2025-09-05 20:30:00

fin : 2025-09-05

2025-09-05

Les vendredis en terrasse, c’est la possibilité de profiter d’un centre-ville piétonnisé.

Ne vous fiez pas à leur nom loin d’être sombres, ils font briller la scène avec leur énergie rock ! Guitares électriques, basse, batterie et deux voix puissantes un groupe passionné à découvrir absolument.

Gratuit .

Centre-ville Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 01 37

English :

Fridays on the terrace, it is the possibility to enjoy a pedestrianized city center.

German :

Freitags auf der Terrasse können Sie die Fußgängerzone der Innenstadt genießen.

Italiano :

Il venerdì in terrazza è un’occasione per godersi il centro città pedonale.

Espanol :

Los viernes en la terraza son una oportunidad para disfrutar de un centro urbano peatonal.

