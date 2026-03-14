Vendredi guinguette

2 Rue des Écoles Saint-Germain Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Venez participer à notre guinguette le 10 avril de 17h à 22h sur le thème de la danse accompagnée d’un parquet en extérieur afin de profiter comme il se doit ! Buvette et restaurations vous attendront également ! .

2 Rue des Écoles Saint-Germain 86310 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 9 51 95 27 09

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English : Vendredi guinguette

L’événement Vendredi guinguette Saint-Germain a été mis à jour le 2026-03-11 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne