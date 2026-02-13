Vendredi Si Ça Vous Dit : BROAM, Faubourg des Musiques, Lille

Vendredi Si Ça Vous Dit : BROAM Vendredi 20 mars, 19h00 Faubourg des Musiques Nord

Gratuit sur réservation par mail à faubourgdesmusiques@mairie-lille.fr

Broam c’est la BO d’un film qui n’est pas encore sorti, inspiré d’artistes tels que James Blake, Low Roar, Bon Iver. Sa musique est à la fois indie-folk et électronique, créant un univers unique et singulier inspiré d’un voyage dans les pays du nord.

Faubourg des Musiques 15 Avenue Verhaeren, Lille Lille 59000 Faubourg de Béthune Nord Hauts-de-France 03 20 44 89 96

Benjamin Mathieu