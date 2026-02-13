Vendredi Si Ça Vous Dit spécial ensembles du Faubourg des Musiques, Faubourg des Musiques, Lille

Vendredi Si Ça Vous Dit spécial ensembles du Faubourg des Musiques Vendredi 10 avril, 19h00 Faubourg des Musiques Nord

Concert gratuit sur réservation par mail dans la limite des places disponibles à : faubourgdesmusiques@mairie-lille.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-10T19:00:00+02:00 – 2026-04-10T21:00:00+02:00

Fin : 2026-04-10T19:00:00+02:00 – 2026-04-10T21:00:00+02:00

Les ensembles Teenage, Faux Burgers et Melting Notes du Faubourg des Musiques montent sur scène ce 10 avril pour vous présenter les fruits de leurs répétitions au Faubourg des Musiques. Préparez vous pour des reprises de classiques rock et soul travaillés por l’occasion.

Faubourg des Musiques 15 Avenue Verhaeren, Lille Lille 59000 Faubourg de Béthune Nord Hauts-de-France 03 20 44 89 96 https://www.le-site-de.com/faubourg-des-musiques-ecole-samain-lille_62599.html [{« type »: « email », « value »: « faubourgdesmusiques@mairie-lille.fr »}]

