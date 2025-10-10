VENDREDI SOIR À MOZAIKA: CRÉTION D’UNE COURONNE DE FEUILLES D’AUTOMNE Saint-André-de-Sangonis

VENDREDI SOIR À MOZAIKA: CRÉTION D’UNE COURONNE DE FEUILLES D’AUTOMNE

1 Cours de la liberté Saint-André-de-Sangonis Hérault

Venez réaliser une couronne de feuilles d’automne.

Ouvert à tous.

1 Cours de la liberté Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 4 67 57 91 41

English :

Come and make an autumn leaf wreath.

Open to all.

German :

Basteln Sie mit uns einen Kranz aus Herbstblättern.

Offen für alle.

Italiano :

Venite a realizzare una ghirlanda di foglie autunnali.

Aperto a tutti.

Espanol :

Ven a hacer una corona de hojas de otoño.

Abierto a todos.

