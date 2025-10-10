VENDREDI SOIR À MOZAIKA: CRÉTION D’UNE COURONNE DE FEUILLES D’AUTOMNE Saint-André-de-Sangonis
1 Cours de la liberté Saint-André-de-Sangonis Hérault
Venez réaliser une couronne de feuilles d’automne.
Ouvert à tous.
English :
Come and make an autumn leaf wreath.
Open to all.
German :
Basteln Sie mit uns einen Kranz aus Herbstblättern.
Offen für alle.
Italiano :
Venite a realizzare una ghirlanda di foglie autunnali.
Aperto a tutti.
Espanol :
Ven a hacer una corona de hojas de otoño.
Abierto a todos.
L’événement VENDREDI SOIR À MOZAIKA: CRÉTION D’UNE COURONNE DE FEUILLES D’AUTOMNE Saint-André-de-Sangonis a été mis à jour le 2025-10-04 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT