VENDREDI SUR MER – ESPACE JULIEN Marseille

VENDREDI SUR MER Début : 2025-11-08 à 20:00. Tarif : – euros.

LA RESPONSABILITÉ DES RÊVES PRÉSENTE : VENDREDI SUR MERVendredi sur Mer a certainement contribué à une nouvelle marque de pop francophone caractérisée par l’alchimie de sa voix douce et des mélodies entêtantes. C’est avec mélancolie et sincérité qu’elle nous parle de ses désirs, ses failles. Elle n’hésite pas à nous surprendre en nous transportant dans son univers à chacun de ses projets.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ESPACE JULIEN 39 Cours Julien 13006 Marseille 13