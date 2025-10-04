VENDREDI SUR MER – NOUMATROUFF Mulhouse

VENDREDI SUR MER Début : 2025-10-04 à 20:00. Tarif : – euros.

Vendredi sur Mer a certainement contribué à une nouvelle marque de pop francophone caractérisée par l’alchimie de sa voix douce et des mélodies entêtantes. C’est avec mélancolie et sincérité qu’elle nous parle de ses désirs, ses failles. Elle n’hésite pas à nous surprendre en nous transportant dans son univers à chacun de ses projets.

NOUMATROUFF rue ALAIN BASHUNG 68200 Mulhouse 68