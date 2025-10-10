VENDREDI TOUT EST PERMIS IMPRO Carcassonne

VENDREDI TOUT EST PERMIS IMPRO Carcassonne vendredi 10 octobre 2025.

Avenue du Président Franklin Roosevelt Carcassonne Aude

Début : 2025-10-10 20:30:00

Le célèbre jeu télévisé doit tout aux Cathar’Six.

Venez tester à votre tour quelques uns des jeux qui ont fait son succès. Pour rire et sortir de sa zone de confort, rien de mieux !

Alors rendez-vous le vendredi 10 octobre à 20h30 au Croco Bleu.

Ouverture des portes à 19h30, petite restauration et bar ouvert.

Avenue du Président Franklin Roosevelt Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 6 67 38 71 10 compagnie.catharsix@gmail.com

English :

The famous game show owes everything to the Cathar-Six.

Come and try out some of the games that have made it such a success. There’s no better way to get out of your comfort zone and have a laugh!

See you on Friday, October 10 at 8:30pm at Croco Bleu.

Doors open at 7:30 p.m., food and bar available.

German :

Die berühmte Spielshow verdankt den Kathar?Six alles.

Testen Sie selbst einige der Spiele, die ihr zum Erfolg verholfen haben. Es gibt nichts Besseres, um zu lachen und aus seiner Komfortzone herauszukommen!

Wir treffen uns also am Freitag, den 10. Oktober um 20:30 Uhr im Croco Bleu.

Türöffnung um 19:30 Uhr, kleine Snacks und Bar geöffnet.

Italiano :

Il famoso game show deve tutto al Cathar-Six.

Venite a provare alcuni dei giochi che ne hanno decretato il successo. Non c’è niente di meglio di una bella risata per uscire dalla propria zona di comfort!

Ci vediamo venerdì 10 ottobre alle 20.30 al Croco Bleu.

Apertura porte alle 19.30, cibo e bevande a disposizione.

Espanol :

El famoso programa de juegos se lo debe todo al Cathar-Six.

Venga a probar algunos de los juegos que lo han convertido en un éxito. No hay nada como una buena carcajada para salir de la zona de confort

Nos vemos el viernes 10 de octubre a las 20:30 en el Croco Bleu.

Apertura de puertas a las 19.30 h. Comida y bebida disponibles.

L'événement VENDREDI TOUT EST PERMIS IMPRO Carcassonne a été mis à jour le 2025-09-10