Tous les vendredis

Du 11 juillet au 29 août

Dès 20h00, place de la République

Animation gratuite

C’est le moment de chausser vos vigatanes (chaussures traditionnelles catalanes) et de venir danser la sardane.

Cette ronde dansante est ouverte à tous….

Place de la République

Argelès-sur-Mer 66700 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 81 15 85

English :

Every Friday

From July 11 to August 29

From 8:00 pm, Place de la République

Free entertainment

It’s time to put on your vigatanes (traditional Catalan shoes) and come and dance the sardana.

This round dance is open to all….

German :

Jeden Freitag

Vom 11. Juli bis zum 29. August

Ab 20.00 Uhr, Place de la République

Kostenlose Unterhaltung

Es ist an der Zeit, Ihre Vigatanes (traditionelle katalanische Schuhe) anzuziehen und zum Sardana-Tanz zu kommen.

Diese Tanzrunde ist für alle offen….

Italiano :

Ogni venerdì

Dall’11 luglio al 29 agosto

Dalle 20.00, Piazza della Repubblica

Animazione gratuita

È il momento di indossare i vigatanes (scarpe tradizionali catalane) e venire a ballare la sardana.

Questo ballo è aperto a tutti….

Espanol :

Todos los viernes

Del 11 de julio al 29 de agosto

A partir de las 20.00 h, Place de la République

Animación gratuita

Es hora de ponerse las vigatanes (zapatos tradicionales catalanes) y venir a bailar la sardana.

Esta ronda de baile está abierta a todos….

