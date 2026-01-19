Vendredi Zik Place du Prarion Les Houches
Place du Prarion Front de neige du Prarion Les Houches Haute-Savoie
Début : 2026-02-20 08:30:00
fin : 2026-02-20
2026-02-20
C’est le début de la journée de ski, Claire & Dave seront présents sur le front de neige afin de vous ensoleiller avant une journée d’effort.
Place du Prarion Front de neige du Prarion Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes info@leshouches.com
It’s the start of the day’s skiing, and Claire & Dave will be on hand at the snow front to brighten up your day before a day of hard work.
