Vendredis culturels Concert La Vignerie

Châteaumeillant Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-10 20:30:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

La Vignerie, réuni 4 musiciens de renom, offre un concert où se mêlent tradition, création et patrimoine du Berry et du Bourbonnais. Leur complicité et leurs talents promettent un voyage musical sensible et authentique.

Pour clore la semaine de Pâques et la Foire aux Vins, l’ACPTC accueille La Vignerie, groupe où tradition et création se rencontrent. Autour de Philippe Prieur, cornemuseux et viticulteur, se rassemblent trois musiciens majeurs Gilles Chabenat, virtuose de la vielle ; Frédéric Paris, voix et cornemuse emblématiques ; et Freddy Baudimant, violoniste traditionnel et classique. Figures incontournables du Berry et du Bourbonnais, ils offrent un concert sensible et authentique, mêlant mémoires populaires et musiques savantes, pour un voyage musical inspiré des terroirs et des histoires de vignerons. 10 .

Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 6 49 63 97 64

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Vignerie, a group of 4 renowned musicians, offers a concert that blends tradition, creation and the heritage of Berry and Bourbonnais. Their complicity and talents promise a sensitive and authentic musical journey.

L’événement Vendredis culturels Concert La Vignerie Châteaumeillant a été mis à jour le 2026-03-11 par OT CHATEAUMEILLANT